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Японские ученые выяснили, что женщины, которые злоупотребляют курением во время вынашивания ребенка, могут родить младенца, лишенного слуха.

О вреде курения в период вынашивания ребенка есть достаточно большое количество информации. Ученые из Университета Киото выяснили новый факт. Оказывается, что курящие во время беременности женщины лишают новорожденных слуха.

Исследование проводилось, ссылаясь на данные по более, чем 50 тысяч 3-летних детей. 3,8% из них подвергались курению только в утробе, 3,9% - в 4-месячном возрасте, а 0,9% были жертвами курения как во время беременности, так и в 4-месячном возрасте. Оказалось, что 4,6% детей, которые подвергались курению, находясь в утробе, имеют нарушения слуха. Те дети, матери которых курили, когда ребенку было 4 месяца, имеют 30-процентный риск появления нарушений со слухом. А если мать курит и во время беременности, и после родов, то риск нарушений вырастает почти в 2,5 раза.

Данное исследование в очередной раз подтверждает высокую степень неблагоприятного влияния курения во время беременности. Специалисты заявляют, что женщина должна с максимальной ответственностью подготавливать свой организм к вынашиванию ребенка.

Отметим, что врачи также заявляли о том, что курение во время вынашивания ребенка может привести к нарушениям нервной системы младенца, а это, в свою очередь, может стать одной из причин заикания.