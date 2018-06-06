Ученые из Саратова и Томска создадут робот-экзоскелет с нейромышечным усилителем

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Назначение таких объектов - улучшить физические возможности людей при помощи внешних устройств.

Томские и саратовские ученые в течение трех лет разработают экзоскелет-робот с нейромышечным усилителем. Существующие сегодня подобные системы основаны на копировании данных, но у них имеется один недостаток: усилители, считывающие сигнал с мускулатуры и формирующие команды управления.

Ростовские специалисты и их коллеги из Сибири создадут нейромышечный антропоморфный усилитель, который можно контролировать при помощи мозга. Механизм зафиксирует нагрузки в мышцах человека, а после преобразовывает их в сигналы для регулирования экзоскелетом. Помимо того, ученые определят, какая мускулатура участвует в передвижениях, как их можно разгрузить, а после сделают математические расчеты.