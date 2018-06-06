НЛО перестаёт быть в тренде среди охотников за пришельцами

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Охотники за инопланетной жизнью уверены, что с каждым годом наблюдать НЛО становится всё трудней. Исследования уфологов показывают, что количество свидетельств о столкновении с пришельцами упало на 41%.

Самым удачным периодом встреч с НЛО специалисты называют промежуток между 2012 и 2014 годами. Тогда люди сталкивались с пришельцами около 13500 раз за год. Но уже в 2015-м количество встреч снизилось на 11%, а еще через год – на 21%, до 10602 раз. Уфологам неизвестно, почему инопланетяне стали реже попадаться на глаза людям, но имеют предположения на этот счёт.

Широкое распространение интернета должно было вызвать рост информации о встречах с НЛО, но всё происходит наоборот. Снижение интереса к пришельцам может быть вызвано и тем, что в Сети слишком часто о них упоминают, а каждая новость перестаёт восприниматься как событие. Именно из-за этого НЛО могут перестать быть трендом среди охотников за инопланетной жизнью. В качестве примера они привели Нью-Йорк, который занимал лидирующие позиции по встречам с пришельцами, но за последнее время заметно утратил свои позиции.