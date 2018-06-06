Учёные: Дети с астмой должны быть привиты от гриппа

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Группа учёных из Монреальского университета 4 июня опубликовала своё новое исследование в Pediatrics, в котором доказала и рассказала о важности прививки от гриппа для детей с астмой.

Соавтор исследования доктор Франсин Душарме отмечает, что степень тяжести заболевания не имеет значения – привиты должны быть все. Это удалось выяснить благодаря исследованию, проведённому на почти 1000 детей, проходивших интенсивный курс лечения астмы. У обследуемых детей также взяли мазки из носа для анализа на наличие респираторного вируса.

Результаты показали, что два трети детей уже имели вирус и 19% из них не ответили на лечение. В общем, дети с астмой не реагируют на лечение респираторных заболеваний в 37% случаев, когда здоровые дети – только в 13%. Также авторы исследования подчёркивают важность систематического обновления инъекции при необходимости, поскольку ребёнок с астмой не способен самостоятельно бороться с болезнями.