Военные США выяснили, как правильно потреблять кофе

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В армии США выявили правильные время и дозу потребления кофеина, что не нарушит баланс между бодростью и сном.

Ученым по заказу американских военных необходимо было создать алгоритм потребления кофеина в таком количестве, которое сохранит бодрость на весь день и не нарушит сон. Для достижения этой цели ими была создана математическая модель, которая позволит исследовать влияние недосыпа и кофеина на степень бодрости человека. В эксперименте приняли участие добровольцы, чьи показатели сна и бодрствования и учитывались в ходе исследования.

Глава исследования Жак Рейфман отметил, что в ходе исследования выяснилось, что, используя разработанный ими алгоритм, предоставляется возможность повысить бдительность человека на 64%. Возможно также уменьшение дозы кофеина на 65% и при этом также можно улучшить самочувствие. Таким образом военные США получили рекомендации, как правильно потреблять кофе.

Алгоритм создан на основе нейросети и способен генерировать индивидуальные предложения о потреблении кофе в зависимости от персональных данных: потребление кофеина, качество сна. Также необходимо пройти тест PVT, который проводится в течение нескольких дней в разное время суток. В результате полученные данные используются для расчета идеальной стратегии потребления кофе для конкретного человека.

Несмотря на то, что технология была разработана для военных, ученые планируют лицензировать алгоритм и внести коммерческое предложение по созданию приложения для смартфонов.