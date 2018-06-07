Ученые выявили вкусовые предпочтения собак и кошек

Сегодня, 02:30

Хозяев домашних животных давно интересует вопрос о том, почему какие-то блюда особо нравятся их питомцам, а к другим они даже не подходят. Отличия вкусов у собак и кошек, а также их предпочтения выявили американские ученые.

Теперь производители продуктов для животных вынуждены создать новые разновидности кормов для четвероногих. Известно, что предварительные исследования говорили о том, что кошкам необходима белковая пища и они сами ее больше предпочитают. Однако из исследований американских ученых университета штата Орегон под руководством Джин Холл стало известно, что данное утверждение ошибочно.

Ученые провели исследование, в котором задействовали 30 собак и кошек. Изготовив разновидности кормов с одинаковым вкусом, но различным содержанием белков, жиров и углеводов, хвостатым на выбор предоставлялись миски с этими кормами. В каждый новый момент приема пищи порядок емкостей менялся, чтобы исключить привыкание и фактор привычки.

Результаты эксперимента удивили исследователей. Учитывая то, что кошкам несвойственно чувствовать вкус сладкой пищи, они, все же, выбирали те корма, в которых преобладало число углеводов. Менее чаще выбирались корма с более высоким содержанием жиров, а вот привычные белки мало интересовали кошек. Собакам же предпочтительнее было потреблять жирную пищу, а не тот самый белок.

На вкусовые предпочтения питомцев достаточно сильно влиял их возраст. Более молодые особи выбирали белковую пищу, а «пожилые» отдавали предпочтение жирам и углеводам. Это связано с тем, что в старшем возрасте у животных организм хуже воспринимает белковую пищу и с трудом ее перерабатывает.

Данное исследование поможет пересмотреть производство кормов и послужит ветеринарам-диетологам отличной основой для создания правильного рациона собакам и кошкам.