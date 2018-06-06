На МКС впервые полетит космонавт из Екатеринбурга

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Сам специалист признался, что испытывает огромное волнение перед полётом, поскольку побывать в космосе он мечтал всю жизнь.

В следующий экипаж Международной космической станции (МКС) войдёт космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев. 6 июня ракета-носитель с кораблём Союз МС-09, на борту которого он находился, стартовала с космодрома. Специалист впервые полетел в космос. Сам он в интервью признался, что побывать там было мечтой всей его жизни. В связи с этим он испытывал огромное волнение, но пообещал, что международная команда сделает всё для выполнения поставленных задач. Ранее он командовал авиационным отрядом стратегических бомбардировщиков Ту-160. Прокопьев родился в Свердловске в 1975 году. С 2010 года он прошёл отбор в отряд космонавтов. На МКС он сменит Антона Шкаплерова.

Ранее стало известно, что на МКС впервые полетит космонавт из Северной Осетии. Кандидатуру Амирана Ханаева утвердили в качестве члена экипажа международной станции.