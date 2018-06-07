Боль при онкозаболеваниях можно снизить с помощью рыбьего жира

Сегодня, 04:15

Из проведенных исследований стало известно, что пищевые добавки с наличием рыбьего жира снижают болевой порог у пациентов, больных раком.

Рыбий жир может стать отличным помощником в борьбе с побочными эффектами от лечения раковых опухолей. В ходе двух исследований было выявлено, что данная пищевая добавка снижает боль при онкозаболеваниях, в особенности у пациентов с раком груди или кишечника. С помощью рыбьего жира можно снизить дискомфорт, который появляется после принятия некоторых препаратов или проведения процедур, например, химиотерапии.

Значимость исследования обосновывается тем, что, включив в рацион пациента Омега-3, можно улучшить его качество жизни, а также сделать лечение от рака более успешным, в особенности это касается больных раком кишечника. Отмечается, что данный недуг выявляется зачастую на поздней стадии и многие больные не подозревают об этом до самой смерти. Именно поэтому лечение может быть достаточно болезненным и принятие рыбьего жира в таком случае просто необходимо.

Также данная пищевая добавка положительно скажется на пациентках с опухолями молочных желез, так как побочные эффекты от лечения достаточно неприятны и болезненны. Именно поэтому таким пациенткам необходимо потреблять рыбий жир, дабы снизить болевой порог и комфортнее себя чувствовать.