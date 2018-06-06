Учёные: Люди, употребляющие алкоголь, болеют реже

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Учёные из Финского института профессионального здравоохранения обнаружили, что спиртные напитки не всегда отрицательно влияют на здоровье человека. Глава исследований доктор Дженни Эврасти рассказала, что умеренное употребление алкоголя может помочь иммунитету.

Учёные изучили воздействие спиртного на здоровье человека, и узнали один интересный факт. Те, кто употребляет алкоголь в умеренных дозах, болеют реже, чем люди полностью от него оказывающиеся. Доктор Дженни Эврасти рассказала, что спиртное воздействует на некоторые виды болезней и препятствует их дальнейшему развитию в организме. Однако она отметила, что не стоит из-за этого пить больше, так как алкоголь действительно вреден для человека.

Подобного мнения придерживается и доктор Джеймс Николс, работающий в некоммерческой организации Alcohol Research UK. Он считает, что некоторые могут неправильно понять информацию о том, что употребление алкоголя предотвращает болезни. Также специалистам не удалось узнать, какое количество спиртного является самым приемлемы в данной ситуации.