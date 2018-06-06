Уфолог: Древние люди считали пришельцев настоящими богами

Сегодня, 15:55

Уфолог Джорджио Цукалос сделал сенсационное открытие, которое гласит о том, что пришельцы с других планет могли являться настоящими богами для древних людей. По словам эксперта, именно благодаря инопланетянам зародилась современная религия и вера в богов.

Знаменитый уфолог Джорджио Цукалос недавно представил свою невероятную теорию о происхождении религии на ежегодной конференции Contact in the Desert UFO в Индиана Уэллс, штат Калифорния. Теоретик заговора принял участие в двухчасовой конференции посвященной столкновениям людей с инопланетными жителями. Джорджио Цукалос заявил, что миллионы лет назад пришельцы считались настоящими богами.

Дело в том, что древние жители Земли почитали пришельцев как богов, а НЛО считали настоящей магией. Также по словам уфолога Цукалоса, примеры работы инопланетных технологий можно увидеть в египетских и центрально-американских пирамидах, а также в древней литературе и искусстве.