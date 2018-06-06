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Разработка принадлежит конструктору Александру Бегаку, который во время общения в соцсетях с известным блогером пообещал, что уникальный аппарат будет готов через месяц. Процесс создания «Бегалета HYPE» происходил открыто, ежедневные видеозаписи-отчеты доступны для публики.

Как сообщают СМИ, в России на спор создан транспорт, умеющий ездить, плавать и летать одновременно. По словам создателя, аналогов у его разработки в данный момент нет, и на создание аппарата был потрачен небольшой промежуток времени. В полете «Бегалёт» может выдерживать собственный вес 114 кг и дополнительно 320 кг нагрузки, учитывая пассажира и груз.

Более того, помимо указанного уникального транспортного средства, Александр Бегак уже показал свои способности на авиакосмических салонах «МАКС» и «Армия». Конструктор отмечает, что тестирование аппарата запланировано на ближайшее время, а такая разработка будет полезна для МЧС и Минобороны для спасательных и других целей, в том числе – туристических.