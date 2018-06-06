Зонд «ЭкзоМарс-TGO» сделал первые цветные снимки «пыльного льда» на Марсе

Сегодня, 14:18

Космический аппарат был запущен еще в 2016 году, но только сейчас специалисты смогли получить качественные изображения южного полюса планеты. Ученые теперь смогут более детально исследовать местность для будущей колонизации землянами.

Российско-европейский зонд «ЭкзоМарс-TGO» сделал первые цветные снимки с изображением «пыльного льда» на Марсе. Специалисты отмечают, что на кадрах отчетливо видны темные и светлые участки планеты, которые состоят из водяного льда, а также пыли. На космический аппарат была установлена новая версия прошивки камеры CaSSIS, что и позволило получить качественные изображения.

Как рассказали ученые, в данный момент зонд выполняет не только научные цели, собирая информацию и делая фотографии, а еще и является связывающим звеном между Землей и посадочным комплексом, а также марсоходом европейского производства «Пастер», который отправят на Марс через два года.