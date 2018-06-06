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Об этом было известно и раньше, но недавние исследования подтвердили, что сердечные приступы зачастую связаны с зимним временем года.

Британские учёные из университета Лидса изучили данные пациентов, которые обращались в больницу с болезнями сердца за последние четыре года. Исследователи проанализировали болезни больше четырёх тысяч человек, попавших в кардиологическое отделение. Стоит отметить, что часть из них попали туда с инфарктами и внезапной остановкой сердца.

В итоге учёными была установлена связь между холодом и болезнями сердца. Оказывается, что пациенты, попавшие в больницу в период с ноября по апрель, умирали в полтора раза чаще, нежели остальные люди-сердечники. В холодную пору года от сердечных приступов умирал каждый третий пациент, в это же время летальным исходом заканчивался каждый четвёртый приступ.

Пока что эту зависимость объяснить никто не может, однако учёные посоветовали экстренным службам учитывать этот факт в разное время года.