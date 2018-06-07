Эксперты назвали 5 главных рисков для здоровья у высоких людей

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По словам специалистов, низкорослые граждане совершенно напрасно завидуют своим приятелям с высоким ростом. Дело в том, что такие физические показатели приносят немало вреда, куда входит и преждевременная смерть.

Эксперты назвали 5 главных рисков для здоровья, возникающих у высоких людей. В первую очередь, по словам ученых, большой рост является причиной короткой жизни, о чем говорят некоторые исследования. Во-вторых, с каждым лишним сантиметром увеличивается шанс услышать диагноз «рак», ведь органы у высокорослых больше, а места для развития опухолей, соответственно, тоже.

В-третьих, высокие люди чаще страдают видом аритмии под названием фибрилляция предсердий, и это риск связан с преждевременной смертью и опасностью перенести инсульт или инфаркт. Четвертый и один из опаснейших рисков – тромбозы, которые у крупных и высоких граждан бывают чаще, а забитые сосуды также провоцируют внезапную смерть.

Пятой причиной, по которой низким не следует завидовать, является более долгая реабилитация у высоких после травм. Исследователи говорят, что происходит это по причине более длительного прохождения импульсов по телу, которое имеет не стандартные и увеличенные размеры.