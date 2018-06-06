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Пользователи Сети уже успели сравнить его с фекалиями. Снимки опубликованы на официальном сайте агентства. Таким образом, на Марсе наступило раннее лето.

Сотрудники NASA показали коричневый марсианский снег, который выпал ранним летом. Фотографию сделал космический корабль Mars Reconnaissance Orbiter. Отмечается, что на Марсе дюны практически не имеют ледяного покрова. Комментаторы в Сети уже успели поупражняться в остроумии, сравнив космический пейзаж с фекалиями.

Уфологи, исследуя комическое пространство в виртуальном режиме, за основу своей работы берут снимки, сделанные аппаратами NASA. Так, накануне исследователи заметили на Луне пирамиду и в Сети уже начали строить догадки. Многие предполагают, что объект явно принадлежит инопланетной цивилизации, но доказать подобную теорию не представляется возможным. Уфологи недовольны, ведь любые из заявления встречаются специалистами NASA скептически.