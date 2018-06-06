Редкий вымирающий жук обнаружен в Воронежском заповеднике

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Лесная чернотелка скрывалась прямо под корой березы. На территории многих российских заповедников обитают редкие виды насекомых, которые еще не достаточно изучены учеными.

Энтомолог Воронежского биосферного заповедника нашел под корой березы редкого жука – лесную чернотелку. Такую информацию распространила пресс-служба сегодня 6 июня. Сообщается, что черный жук с длинными лапами и специфическими морщинистыми крыльями обнаружен в урочище «Лебяжье Поле», которое расположено на территории Борского лесничества.

Ученый рассказал, что данный вид жука является новым для Воронежской области и его еще нет в Кадастре беспозвоночных животных и Кадастре жуков. Его обнаружение в Воронежском заповеднике является достаточно редким, поэтому специалисты собираются изучать среду его обитания и пути попадания в регион.

Известно, что лесная чернотелка занесена в Красную книгу и охраняется во всем мире, а на территории Европы данный вид очень близок к вымиранию. Его длина составляет 16 миллиметров, тело имеет мощные ноги и длинные крылья. Энтомологи рассказали, что данный редкий вымирающий жук ведет ночной образ жизни, а днем он старается спрятаться от солнечных лучей под корой деревьев. Личинки имеют период развития до трех лет. Питаются они гнилой древесиной, которая содержит грибницы трутовых грибов.