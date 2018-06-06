На Луне заметили гигантскую пирамиду пришельцев

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Уфолог Скотт Уоринг получил от неизвестного фотографа снимки Луны, на которых четко видно пирамиду. Практически в одно и то же время Джордж Грэхем также заявил о подобной находке.

Уфологи и фотограф-любитель заметили на Луне гигантскую пирамиду пришельцев. Эксперт Джордж Грэхем рассказывает, что рассматривал новые снимки спутника Земли, сделанные одним из мощных американских телескопов, и заметил странный объект. Примечательно, что уфолог счел его происхождение к инопланетной цивилизации.

Фотограф-Любитель, связавшийся со Скоттом Уорингом, также предоставил четкие снимки пирамиды на Луне. Примечательно, что любые сенсационные заявления уфологов часто встречаются скептическим настроением, которое диктуют правительства и NASA. Эксперты недовольны таким положением вещей, считая, что таким образом от людей скрывают важную истину.