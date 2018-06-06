Ученые NASA покажут миру сенсационные снимки Марса

Сегодня, 09:07

Официальные представители космического агентства NASA в США проинформировали, что готовятся показать всему миру настоящее космическое чудо. По словам астронавтов, им удалось добыть сенсационные снимки Марса.

Благодаря мощному марсоходу под названием Curiosity ученым удалось получить редкие кадры загадочной Красной планеты. Сообщается, что все новые открытия и невероятные кадры будут показаны в рамках конференции NASA, которая состоится уже в этот четверг, 7 июня. Сообщается, что со своими докладами выступят такие известные ученые, как Крис Вебстер, Мишель Таллер, Ашвин Васавад, Пол Махаффи и другие.

Все желающие пользователи Сети могут в свободном доступе в режиме онлайн наблюдать за трансляцией, которая будет проходить на официальном сайте NASA. Также видеотрансляция появится в таких популярных соцсетях, как Facebook , Youtube и Twitter.