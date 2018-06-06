Уфологи: Пришельцы с каждым годом больше развивают интеллектуальные способности

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Группа американских ученых утверждают, что пришельцы не теряют зря времени и буквально с каждым годом продолжают развивать свои интеллектуальные способности. Об этом говорят последние исследования уфологов.

Охотники за НЛО из специализированных агенств NUFORC (National UFO Reporting Center) и MUFON (Mutual UFO Network) пришли к выводу, что гуманоиды развиваются намного быстрее людей, и это при том, что представитель инопланетных рас и так в интеллектуальном плане превосходят человечество. Ученые проанализировали все отчеты о появлении НЛО за последние 17 лет. Результаты показали, что пришельцы стали более тщательно скрываться и теперь отследить их гораздо сложнее.

Несмотря на то, что по всему миру практически ежедневно очевидцы видят в небе НЛО, это вовсе не говорит о подлинности летающих тарелок пришельцев. Уфологи из MUFON выяснили, что существует шести-семилетний цикл наблюдения НЛО. В течение этого цикла число наблюдений НЛО постепенно возрастает и достигает пика, а затем корабли пришельцев снова пропадают из вида.