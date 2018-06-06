СМИ: У Amazon есть секретная лаборатория для борьбы с раком

Сегодня, 08:32

Руководит перспективным проектом Бабак Парвиз, известный благодаря созданию Google Glass.

Секретная лаборатория под названием Grand Challenge существует в структуре компании Amazon, сообщают американские масс-медиа со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что данное подразделение было создано для борьбы с раком. В частности, здесь проводятся масштабные исследования по машинному обучению, которое позволило бы предотвратить развитие онкологии. СМИ пишут, что в Grand Challenge трудятся в том числе бывшие сотрудники Google, а также представители стартапов в области медицины. Возглавляет подразделение Бабак Парвиз, известный благодаря созданию Google Glass. По некоторым данным, проект не ограничивается работой по узкому профилю и ориентирован на создание новых медицинских методик, которые бы имели успех в современном обществе. Кроме того, здесь разрабатывают современные технологии доставки товаров. У Amazon есть секретная лаборатория для борьбы с раком, это говорит о том, что в скором времени человечество сможет победить смертельное заболевание.

Ранее ученые рассказали, как без операции победить рак. Специалисты отметили, что химиотерапия на ранних стадиях при соблюдении ряда условий может излечить опасный недуг.