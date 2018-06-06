Ученые: Песня Macarena способна спасти жизнь человеку

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Учёные рассказала, что речь идёт о композиции Macarena группы Los Del Rio. Дело в том, что её ритм – 103 удара в минуту, что идеально подходит для нужной частоты нажатий на грудную клетку. Об этом открытии учёные из Испании рассказали изданию Science Alert.

В новом эксперименте, который проводили специалисты из Университета Барселоны, приняли участие 164 студента. Учёные разделили их на три команды. Первая группа выполняла массаж сердца, то есть компрессию грудной клетки, под удар метронома. Вторых студентов попросили напевать про себя песню Macarena, а вот третья группа оказалась контрольной.

Всего эксперимент длился около двух минут. По результатам его оказалось, что лучше всего с задачей справились студенты из первой группы. 91% специалистов держали правильный темп, то есть 120 нажатий в минуту. На втором месте попали студенты с песней. Здесь 74% участников эксперимента держали правильно ритм.

Оказывается, что известная испанская песня Macarena способна спасти жизнь человеку при массаже сердца. Ведь студенты, которые делали процедуру без композиции и без метронома провели её правильно только в 21% случаев. Поэтому медикам, которым пришлось спасать жизнь, стоит в первую очередь вспомнить Macarena, а затем приступить к процедуре, которая станет намного эффективнее.