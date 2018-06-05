Учёные объяснили, почему люди так любят "теории заговора"

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Группа исследователей из США провела довольно масштабный эксперимент и доказала, что люди, "разбирающиеся" в политике, откровенно верят в различные НЛО, пришельцев и так далее.

Американские учёные из Лихайского университета в США объяснили, почему люди так сильно любят всевозможные "теории заговора". Как оказалось, большинство граждан считают себя экспертами в политической области, хотя совершенно в ней не разбираются. Опрос показал, что именно такие люди и более подвержены влиянию чужого мнения, всевозможным историям про пришельцев и прочему. Более того, когда человек сам себя заставил поверить в очередной "заговор", будь он политический или какой-либо ещё, его всё равно также легко переубедить в обратном. Достаточно лишь несколько точных, последовательных фактов о том или ином принципе мироустройства.

Также исследователи установили, что такие граждане являются "консерваторами" и "тайными адептами", каковыми они себя считают, именно поэтому они так сильно любят "заговоры". По их мнению, это делает их более "развитыми" и "продвинутыми", нежели других. Получается, что человек сам себе поднимает самооценку, что с точки зрения психологии не является негативным фактором. В любом случае, каждого конспиролога можно легко убедить в обратном, так как все их факты с точки зрения науки никак не подтверждены.