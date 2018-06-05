Ученые: Созданы наушники, избавляющие женщин от «приливов» менопаузы

Сегодня, 22:00

Специалисты рассказали, что устройство принимает и посылает в мозг характерные импульсы, которые способны бороться с распространенной женской проблемой. Также к прибору в комплекте идет небольшой компьютер и сенсорные датчики.

Ученые рассказали, что созданы инновационные наушники, избавляющие женщин от «приливов», возникающих в период менопаузы. Такие изменение сопровождаются повышением температуры в верхней части тела и на лице, отчего женщины ощущают жар и страдают от покраснения лица. Размещенные сенсоры на коже головы перехватывают импульсы и способны урегулировать состояние здоровья, избавив пациенток от неприятных симптомов.

Как отметили эксперты, в науке до конца не известно, по какой причине возникают так называемые «приливы» во время менопаузы. Предполагается, что этому способствует нарушение функции терморегуляции в мозге, с чем и борются специальные наушники.