Ученые: Создана вакцина, защищающая от 30% штаммов ВИЧ

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Теперь людям не страшны 70 из 208 штаммов ВИЧ, существующих в наше время. Важное исследование провели эксперты из США, представляющие Национальный институт по изучению инфекций, работа опубликована в Nature Medicine.

Американские ученые заявляют, что создана вакцина, защищающая от 30% штаммов ВИЧ. Исследование провели исследования, задействовав подопытных мышей и обезьян. Питер Квон, один из авторов работы, нашел в крови больного антитело N123-VRC34. Молекула цепляется не за оболочку самого вируса, а за белок особого значения gp41. Именно он склеивает мембрану клетки с частицей ВИЧ и запускает вирусную РНК внутрь. Отмечается, что структура gp41 является важным элементов в жизни инфекции.

В результате биологи решили использовать антитело для создания долгожданной вакцины. Ученые обработали им частицы вируса иммунодефицита, заморозили их, просветили с использованием аппарата по ускорению частиц и определили, за какую часть gp41 фиксируется N123-VRC34. После вырастили копии участка, собрав их так, чтобы те сильно раздражали иммунитет. Самые эффективные варианты сделали их устойчивыми к инфицированию семидесяти штаммов, это рекорд для сегодняшней ситуации. Работа в улучшении препарата продолжается, что защитит и спасет людей от смертельного недуга.