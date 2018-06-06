Microsoft задействует квантовые технологии для более точной диагностики рака

Сегодня, 05:30

Специалисты корпорации приняли решение воспользоваться инновационными алгоритмами, которые способны помогать в обработке большого количества информации, полученной при исследовании магнитно-резонансной томографии.

Компания Microsoft задействует для таких целей квантовые технологии, для более точной диагностики рака поможет облако Microsoft Azure, а также гарнитура Microsoft HoloLens со смешанной реальностью и, непосредственно, машинное обучение. Именно квантовые вычисления помогут экспертам принимать информацию быстрее и точнее, варьируя мощность получаемых импульсов.

Эксперты убеждены, что данный метод станет более удобным и высокоточным, а медики получат возможность изучать полученные результаты с помощью виртуальной гарнитуры. Перед их глазами предстанут голограммы с переданными участками тканей, в которых выделены проблемные зоны, требующие лечения.