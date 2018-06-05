Британец рассказал учёным о встрече с неуловимым человеком-кошкой

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Житель графства Стаффордшир описал все события в деталях. После такого столкновения с человекоподобным, он ещё долго не мог придти в себя.

Британец рассказал учёным и любителям нетрадиционной науки о своей встрече с неуловимым человеком-кошкой. Это произошло поздно ночью в деревне, когда он возвращался домой. Внезапно, из неоткуда на его пути стало нечто похожее на огромное животное, но, в то же время схожее с человеком. Мужчина описал это существо как двухметрового человека-кошку. Оно стало на задние лапы прямо перед ним и издало жуткие звуки, похожие на волчий вой. Спустя мгновение животное уже скрылось в ближайшей лесополосе.

Что это было, мужчина точно ответить не может, однако эксперты в области мистики настаивают, что британец видел оборотня. Интересно, что в 60-х годах был подобный инцидент в Блэкени. Тогда женщина видела похожее существо с головой кошки огромных размеров. К сожалению, наука пока что не подтвердила существования оборотней, пришельцев и прочих видов неземных существ.