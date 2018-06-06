Британские ученые рассказали, стоит ли спать с секс-роботами

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С ускорением прогресса в создании искусственного интеллекта и андроидов, начинают возникать вопросы морально-этического плана и даже появляться юридические коллизии. Особенно много вопросов по поводу роботов, создаваемых для сексуальных утех.

Британские ученые, проведя исследования, рассказали, стоит ли спать с секс-роботами. Несмотря на заявления производителей о невероятной пользе подобных кукол для социально закрытых групп, а также инвалидов и пожилых людей, ученые считают, что минусов больше чем плюсов. Тесное общение с бездушными куклами, какие бы слова они не умели нашептывать, еще более закрывают для социально неориентированных людей дорогу в социум.

Пожилые люди, особенно с расстройствами кардиологического плана, рискуют получить инфаркт от чересчур сильных эмоций и вброса адреналина. Поэтому ученые считают, что должно быть проведено масштабное исследование, с привлечением разнообразных специалистов, которые могут высказать свое компетентное мнение по этому вопросу.