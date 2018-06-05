Японцы создали роботошланг для тушения пожаров

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Группой японских исследователей создан роботошланг, который умеет зависать в воздухе, используя множество реактивных водяных струй. Он будет использоваться для тушения пожаров, так как способен проникать в окна горящего здания и поливать водой из отверстий все вокруг.

Роботошланг назвали DragonFireFighter. Его представили на международной конференции по вопросам Контроля, Автоматизации и Робототехники ICRA 2018. Механизм имеет несколько модулей с отверстиями для подачи реактивные струи воды. Специальный алгоритм позволяет DragonFireFighter удерживать себя в воздухе, направлять струи в разные стороны и определять свое месторасположение. Разработчиками опубликовано видео, которое демонстрирует возможности двухметрового прототипа робота. Длину робошланга можно увеличить при помощи дополнительных модулей.

На видео, DragonFireFighter справляется хорошо как для опытного образца, но, все-таки, требует доработки, чтобы система могла быть полезной в реальности. Доработка сделает робошланг более управляемым, стабильным и позволит оснащать механизм большим количеством секций.

В начале года итальянские ученые протестировали новый образец робота WALK-MAN. Его назначение – помощь в пожаротушении. Разработчики создали его для обнаружения огня непосредственно в здании и тушения его с помощью огнетушителя.