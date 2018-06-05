В Пензе заметили загадочный столб света в небе

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Многие уверенны, что это явление связано с НЛО. Соответствующий снимок опубликован в «ВКонтакте» в паблике «Это Пенза, Карл!».

В Пензе местные жители заметили в небе столб света, который выбивался из туч. Естественно, такая новость шокировала впечатлительных горожан, ведь они сразу заметили связь с НЛО. Вполне возможно, что инцидент имеет природный характер и представляет собой визуальное атмосферное явление, происходящее во время рассвета или заката Солнца. Оно называется световой или солнечный столб и провоцируется отражением света на почти горизонтальных плоских гранях 6-угольных плоских либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.

В Италии также люди нашли причины быть уверенными в том, что Землю посетили представители инопланетных цивилизаций. Фермер обнаружил на своем поле круги, которые были замечены и в другом поселке, расположенным неподалеку.