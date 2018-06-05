На МКС отправят новый экипаж 6 июня

Сегодня, 16:34

На данный момент уже утвержден новый состав корабля «Союз МС 09», который отправится на станцию уже в эту среду, 6 июня.

Известно, что уже утвержден точный состав экипажа и его замена. В основной состав команды войдут Сергей Прокопьев и Александер Герс, а также Серина Ауньон. Запасной состав также известен: это Олег Кононенко, Давид СенЖак и Энн Мак Клейн. Отправить новый состав экипажа на МКС должны 6 июня. Подчеркивается, что доктор Серина Ауньон и Прокопьев полетят на космическую станцию в первый раз.