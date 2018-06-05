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Необычное явление сумел запечатлеть случайный свидетель, которым оказался монтер рекламных щитов. Мужчина находился в выгодном месте на открытом пространстве, что позволило ему рассмотреть и сфотографировать странный объект.

В связи с этим в Сети появилась информация, что по небу над Португалией пролетел загадочный светящийся НЛО. Предполагаемый корабль пришельцев имел стандартную для представления граждан дискообразную форму, однако его свечение было достаточно ярким и бросалось в глаза, что и заставило очевидца обратить внимание на происходящее.

НЛО показался в городе Вила-Пука-де-Агиар, и уфологи уже успели рассмотреть документальные кадры. По их мнению, летательный аппарат вовсе не похож ни на один из земных средств передвижения.

Случаи с появлением НЛО происходят все чаще, и недавно сообщалось о зависшем в турецком небе корабле гуманоидов, который оказался настоящим.