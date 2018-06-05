Марсоход Curiosity возобновил свою работу после поломки

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Ученые постоянно занимаются исследованием Красной планеты. Для этого на Марс посылаются аппараты, которые помогают изучить его рельеф, климат и взять пробы грунта.

Для изучения грунта на Марсе специально был создан марсоход Curiosity, который был отправлен на Красную планету, но выполнить все возложенные на него задачи аппарату не удалось из-за поломки бура, которая произошла в декабре 2016 года. Целый год он находился в состоянии ремонта и не мог взять образцы грунта.

Теперь ученые распространили информацию о том, что Curiosity возобновил свою работу после поломки. Специалисты NASA заявили, что были уверенны в действиях инженеров, которые взялись за ремонт устройства. После возобновления работы Curiosity у исследователей появился ключевой кусок истории Марса, который ранее был недоступен для изучения.

Сообщается, что решением вопроса по восстановлению работы марсохода занялись специалисты осенью прошлого года. Известно, что они переложили задачи сломанного бура на высокотехнологичную «руку» Curiosity, которая имеет комплекс более мощных двигателей. Такая методика отлично зарекомендовала себя на Земле и теперь выполняет свои обязанности в космосе.

Заработавший марсоход успешно провел забор грунта, и ученые NASA надеются, что и дальнейшие попытки будут такими же успешными, а его работа поможет полностью восстановить картину, которая существует на Марсе.