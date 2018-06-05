Учёные: Сердитые рыбки гуппи имеют черные глаза

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Ученые установили, что даже рыбы могут выражать свои эмоции. Такие изменения их настроения видны даже по глазам.

Британские ученые провели исследование эмоционального состояния аквариумных рыбок гуппи и его отображение на их внешнем виде. В ходе эксперимента установлено, что сердитые рыбки гуппи имеют черные глаза. Специалисты уверенны, что изменение цвета глаз у данных рыб служит одним из способов коммуникации. Известно, что в нормальном состоянии их глаза имеют серебристый цвет.

Напомним, что родиной данного вида рыб является северная часть Южной Америки. На сегодняшний день они являются одними из самых популярных аквариумных жителей. Хотя сообщается, что они еще обитают и в естественных условиях. Данный вид открыл знаменитый натуралист Роберт Гуппи еще в 1866 году, в честь которого и называются данные рыбы.

Ученые сообщили, что гуппи живут в верхних слоях водоема, у них всегда очень большая конкуренция за пищу, что и приводит в жесткой борьбе за выживаемость, что и приводит к их агрессии. Исследователи доказали, что возбужденное состояние рыб приводит к изменению цвета их глаз на темный.

Для проведения опыта ученые создали гуппи-роботов с серебристыми и с черными глазами и расположили их рядом с пищевой приманкой. В ходе исследования установлено, что враги нападают больше на рыб с серебристыми глазами, которые не готовы отбить атаку, а вот на гуппи с черными – атак нет. Результаты исследования показали, что черный цвет глаз служит «честным сигналом», что гуппи готова подраться. Если физические возможности гуппи не позволяют ей подтвердить свою силу на деле, она потерпит поражение в схватке.