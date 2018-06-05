Ученые: Животные используют химоружие и пропаганду

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Живые существа применяют для подачи сигнала тревоги или поиска партнера химические сигналы. На примере ежедневных хлопот гусеницы, исследователи рассказали об особенностях выживания ее соседей по ареалу обитания.

Потерпев укус гусеницы, табачный лист бьет тревогу и начинает бороться за свою жизнь, вырабатывая жасминовую кислоту и ее эфиры. Гормоны «умного» растения активизируют ген защиты, превращающий листву в смертельное лакомство для насекомых.

Дальше – больше. Если с листвой контактирует такой же табачный росток, о присутствии гусеницы узнают все соединенные в «семейство» растения, и начинается дружный отпор.

Параллельно о нашествии насекомых узнают их сородичи, к примеру, муравьи. Они улавливают усиками сигнал тревоги. С особой изощренностью животные используют химоружие и пропаганду при физическом превосходстве противника. «Хитрыми» феромонами муравьи сводят лбами налетчиков, наблюдая за их самоистреблением.

С таким же успехом животные используют химические сигналы для привлечения партнеров. К примеру, насекомые распыляют «химоружие любви» манипуляцией крылышками.