Ученые: жара влияет на успеваемость школьников

Сегодня, 03:15

Согласно экспериментам, чем выше температура в помещении, тем ниже успеваемость учеников. Исследователи из США провели эксперимент, в котором постепенно повышали температуру в классе и следили за оценками школьников.

Целью подобного опыта было выяснить, каким образом жара влияет на успеваемость школьников. Выяснилось, чем выше температура, тем ниже оценки учащихся.

В последнее время ученые говорят о серьезных изменениях климата. В ближайшие годы ожидается повышение температуры, что очень сильно повлияет на работоспособность людей. Однако не нужно сваливать неуспеваемость на погоду. Для того, чтобы работоспособность не падала в течение всего дня, нужно всего лишь обеспечить доступ к кислороду: открывать окна, делать влажную уборку.

Эксперимент проводился учеными из Гарварда и Лос-Анджелеса на протяжении 13 лет. Выяснилась такая закономерность: когда ученики сдают экзамены летом в жару, результаты хуже, чем у тех, которые сдавали экзамены в холодное время года.