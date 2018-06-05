Учёные: Антарктида уйдет под воду из-за ужасного землетрясения

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Последнее землетрясение подобного рода зафиксировано на материке в 1982 году.

Учёные из университета Дрекселя в США обнаружили, что с двухтысячных годов подо льдами Антарктиды фиксируют постоянную сейсмическую активность, которая с бешеной скоростью увеличивается. Например, в 2009 году ученые обнаружили, что в океане началась сейсмическая активность, которая по своей мощности втрое больше, чем в остальное время. Антарктида может уйти под воду из-за такого землетрясения. Аномальную активность плит под землей фиксируют с помощью специального оборудования GAMSEIS.

Ученые сделали вывод, что толчки подобного рода могут быть предостережением перед очень серьезным землетрясением магнитудой до пяти баллов. Исследователи считают, что бедствие такого рода может просто отправить Антарктиду под воду, последствия подобного ужасного землетрясения пока что неизвестны. Возможно, что часть материка останется и отправится по океану в свободное плавание.