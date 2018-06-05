Уфологи: Три НЛО посетили спящий вулкан на Канарских островах

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Уфологи были шокированы, когда на территории самого крупного острова из архипелага Канарских островов Тенерифе обнаружили одновременно три НЛО. По словам ученых, им впервые удалось в данной местности зафиксировать сразу несколько летающих тарелок.

Сообщается, что 2 июня текущего года испанским уфологам удалось снять на видео редкое явление пришельцев. По словам охотников за НЛО, сразу три космические тарелки буквально зависли над Атлантическим океаном. Шокирующее видео попало в соцсети и изумило интернет-пользователей.

По словам уфологов, неудивительно, что НЛО стали прилетать на Канарские острова группами. Дело в том, что пришельцев притягивают вулканы, а на острове Тенерифе находится спящий вулкан Тейде.