Ученые: В Индии откопали колесницу бронзового века

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Захоронения обнаружены в штате Уттар-Прадеш в окрестностях Багхпата. Ранее колесницы описывали только в эпосах и их еще не находили на территории долины Инда.

Индийские ученые рассказали, что они откопали колесницу и шлем бронзового века. Ранее на территории долины Инда проживала цивилизация и, судя по недавним находкам, она была технологически развита и хорошо организована. Ранее в Индии никогда не находили колесницы, хотя упоминания о них зафиксированы в древних эпосах.

На данный момент ученым не удалось точно определить, чем запрягались повозки: лошадьми или быками. Наличие колесницы говорит о том, что цивилизация хорошо вооружала своих военных. Раскопки в Багхпате начались еще в 2005 году, где нашли 116 погребальных ям.