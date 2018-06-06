Ученые успешно подняли глубоководных неизведанных рыб к поверхности океана

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Специалистам удалось ознакомиться с новыми для науки видами, многие из которых обладают разнообразной системой «подсветки». Для такой непростой задачи эксперты воспользовались специальной мобильной барокамерой.

Как рассказали калифорнийские ученые, являющиеся членами подводной экспедиции, они успешно подняли глубоководных неизведанных рыб к поверхности океана без ущерба их здоровью и в живом виде. Дело в том, что ранее такие подъемы уже осуществлялись, но из-за разницы давлений рыбы погибали, что мешало дальнейшим исследованиям. Оказалось, что среди пойманных в сумеречной зоне рифовых рыб было множество видов, с которыми наука еще не сталкивалась.

Ученые подчеркивают, что на глубине океана более 100 метров животный мир находится под угрозой, ведь рифы начинают исчезать, а рыбы обитают именно в такой среде. Однако новый метод безвредного поднятия образцов на поверхность позволяет ближе ознакомиться с рыбами, которых эксперты постараются тщательнее изучить.