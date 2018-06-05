Археологи: В Риме найдена «могила атлета» IV века до нашей эры

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Захоронение нашли во время прокладки водопровода, его исследовали ученые Римского управления археологии, изобразительного искусства и ландшафта. Научная работа опубликована на страницах The History Blog.

В Риме во время работ по прокладке водопровода эскалатор пробил дыру в стене погребальной камеры, именно так была найдена «могила атлета» IV века до нашей эры. На место прибыли археологи, которые обнаружили останки трех мужчин и одной женщины, а также 25 артефактов, среди которых керамические тарелки, чаши с костями кроликов, кур и ягнят (приношение) и бронзовые скребки. Они предназначались для удаления грязи и пота с тела после спортивных занятий, потому захоронение прозвали «могилой атлета».

Среди артефактов находится монета из бронзы, сделанная в 335-312 годах до нашей эры. Отмечается, что на аверсе изображается богиня Миневра, на реверсе вычеканили голову лошади и слово «Romana».