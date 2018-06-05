В Новой Зеландии на видео попал большой красный НЛО

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На территории Новой Зеландии в городе Мастертон местные жители были шокированы, когда в ночном небе неожиданно увидели НЛО особо крупного размера. По словам напуганных очевидцев, инопланетный объект был ярко красного цвета.

Стало известно, что 3 июня 2018 года Землю посетил красный НЛО необычной формы, который был замечен жителями Новой Зеландии. Согласно информации ошеломлённых очевидцев, НЛО пришельцев прилетел около 18 часов вечера. Свидетели круглого красного объекта даже смогли снять видео, в качестве доказательства своих слов.

Видеоролик был передан на изучение местным уфологам, которые и должны выяснить истинное происхождение небесного объекта. Однако жители Мастертон уверены, что видели в небе настоящий НЛО.