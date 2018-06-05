Ученые объяснили, как связаны сон при свете и ожирение

Сегодня, 10:58

Согласно предварительным результатам нового исследования, сон при включенном свете и ожирение имеют между собой связь. Ученые выяснили, что освещение во время ночного сна отрицательно влияет на работу метаболизма.

Ученые из Медицинской школы Фейнберга при северо-западном университете в Чикаго проинформировали, что людям, которые следят за своим весом противопоказано спать при включенном свете. Дело в том, что сон при освещении может негативно повлиять на метаболическую функцию. «Наши исследования показывают, что сон при освещении оказывает сильное воздействие на показатели резистентности к инсулину», - сказал доктор Айви Чунг Мейсон.

Результаты показывают, что даже одна ночь воздействия света во время сна резко влияет на показатели резистентности к инсулину. В результате это уменьшает способность клеток реагировать на действие инсулина, переносящего глюкозу из кровотока, и предшествует развитию диабета второго типа и ожирения.