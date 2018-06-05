Российские ученые начали изучать язык белух

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Крылатое выражение «ревешь как белуха», наверное, родилось в Приморье, где этих китообразных представителей морской фауны всегда было достаточно. Тем не менее, некоторые особенности морских млекопитающих изучены недостаточно.

Российские ученые из Приморского океанариума начали изучать язык белух. Для этого уже создана программа и существует множество предварительных наработок. Например, год назад исследователи провели эксперимент, в ходе которого, белухам дали прослушать акустические сигналы, издаваемые представителями других видов китообразных, и получили ответ. По мнению биологов, именно белухи имеют самый широкий звуковой спектр среди своих сородичей.

В настоящее время акцент исследований будет сделан на расшифровке значений акустических сигналов белух. При этом будут учитываться все факторы, от взаимной предрасположенности тренера и животного, до настроения самих китообразных. Кроме экспериментов с белухами, сотрудники океанариума намерены разработать методы поведенческого управления промысловых видов кальмаров, основанные на имитации акустических сигналов.