Онкологи объяснили сильный рост количества больных раком

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В рамках исследовательской программы Global Burden of Disease Study врачи констатировали увеличение выявляемых случаев злокачественных опухолей на 28% за последние 10 лет.

В мире постепенно растет средняя продолжительность жизни. Антиреклама нездорового образа жизни и развитие методов диагностики различных заболеваний оберегают людей от преждевременной смерти. Сильный рост количества больных раком людей онкологи объяснили увеличением выявляемых случаев онкологии на 28%. Люди не стали реже сталкиваться со злокачественными опухолями, однако врачи начали чаще их обнаруживать.

Также рост средней продолжительности жизни в мире способствует демографическому старению и сохранению высокого процента онкобольных людей в обществе, ведь именно преклонный возраст считается одним из главных факторов развития злокачественных опухолей. В зоне повышенного риска рака также находятся злоупотребляющие курением, алкоголем и сидячим образом жизни люди.

Исследователи Global Burden of Disease Study параллельно проанализировали 29 видов онкологии в 195 странах, учитывая данные о продолжительности жизни после диагностики, смертности от типов страшной болезни и количества потерянных из-за опухоли лет жизни. Оказывается, чаще всего люди гибнут от рака дыхательных органов. Женщины зачастую болеют онкологией молочной железы, мужчины – простаты.