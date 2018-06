Малыши во сне могут вспоминать услышанные песни

Сегодня, 09:29

Ученые изучают возможности человеческого мозга. Особенное внимание они уделяют детям. Установлено, что головной мозг двухлетнего ребенка может активироваться даже во сне.

Американские ученые исследовали головной мозг детей и установили, что гиппокамп двухлетних малышей имеет способность активироваться во время обработки знакомых им песен. Примечательно, что данный процесс может запускаться даже во сне. Для проведения эксперимента, в котором участвовали малыши, специалисты использовали фМРТ и смогли установить, что дети во сне могут вспоминать услышанные песни или другую информацию.

Участникам эксперимента прокручивали песни, которые они должны были запомнить, а во время сна их гиппокамп активировался даже в случае воспроизведения песни задом на перед. Результаты, которые были получены во время эксперимента, ученые опубликовали в специальном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Установлено, что эпизодическая память хранит информацию о конкретных событиях, а гиппокамп является главной мозговой структурой, которая отвечает за формирование воспоминаний, также он является активным участником процесса удержания информации, которая потом переходит в долговременную информацию. Известно, что эпизодическая память начинает формироваться в раннем детстве и такую информацию детский мозг может хранить на протяжении трех лет.