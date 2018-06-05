Ученые: Полтора миллиарда лет назад сутки были на 6 часов короче

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Удаленность Луны от Земли имеет большое значение и влияет на множество процессов, как климатических, так и геологических. При этом расстояние между планетой и спутником менялось на протяжении миллиардов лет.

Американские ученые, применив метод компьютерного анализа залегания ископаемых в древних породах, установили, что полтора миллиарда лет назад сутки были короче на шесть часов. То есть, Земле требовалось 18 часов, чтобы повернуться вокруг оси. В эпоху протерозоя Луна была на 10% ближе к Земле, чем сейчас. Расстояние постоянно увеличивалось. В настоящее время спутник отделяется от своей планеты со скоростью 3,82 сантиметра в год.

Взаимное расположение небесных тел в Солнечной системе не является константой и циклически изменяется. Между тем, в научном сообществе нет единого мнения по поводу точного времени появления возле Земли естественного спутника. Официальный возраст определяется в четыре с половиной миллиарда лет, однако большое количество ученых уверены, что Луна появилась намного позднее.