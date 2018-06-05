Ученые рассказали, как без операции победить рак поджелудочной железы

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Химиотерапия на ранних сроках может продлить жизнь пациентам с раком поджелудочной железы. Однако это поможет лишь в том случае, если химиотерапию назначить до операции, утверждают ученые из Амстердама.

По данным исследования, проведенного Академическим медицинским центром в Амстердаме, те пациенты, кто получали лечение до операции, прожили в целом на три с половиной года или 42,1 месяца больше других больных, которым сразу же была произведена операция. Ученые выяснили, что проведенная химиотерапия на ранних сроках не только помогает человеку побороть болезнь, но и поспособствует выздоровлению совершенно без операции.

Пациенты с раком поджелудочной железы могли выздороветь в два раза быстрее, если на ранних этапах болезни была проведена химиотерапия или лучевая терапия. Результаты, основанные на 246 пациентах, были представлены на конференции Американского общества клинической онкологии.