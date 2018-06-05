Ученые подвергли сомнению существование Планеты Х

Сегодня, 08:14

В научном сообществе на протяжении десятилетий ведутся дискуссии по поводу наличия в Солнечной системе девятой планеты. Ни одна обсерватория не смогла пока зафиксировать ее существования, однако аномальные траектории небесных тел, находящихся за Нептуном, свидетельствуют о загадочном мощном гравитационном поле.

Тем не менее, американские ученые вновь подвергли сомнению существование Планеты Х. По вновь разработанной теории, хаотическое смещение траекторий транснептунных тел может являться следствием многочисленных столкновений с астероидами и метеоритными потоками. Приверженцы гипотезы существования девятой планеты указывают на поведение такого объекта, как Седна, который из-за мощного гравитационного поля неизвестного происхождения имеет протяженный перигелий орбиты.

Американские ученые создали компьютерную модель, на которой показали, что на орбиту Седны влияют астероиды, которые «выталкивают» ее за пределы Солнечной системы. Несмотря на детальный доклад исследователей, версия о девятой планете, которая может существовать в Солнечной системе, остается открытой для обсуждения, но будет доказана только в случае визуального обнаружения.