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Изучив малую разрушающую планету 2015 BZ509, ученые решили выяснить, не являются ли «межзвездные визитеры» искусственным объектом пришельцев.

Астероид 2015 BZ509 попал на «нелогичную» орбиту Юпитера 4,5 млрд лет назад во время пролета сквозь Солнечную систему. Именно поэтому малая разрушающая планета вращается вокруг Светила в противоположном движению всех планет направлении.

Уникальное открытие ученых позволяет предположить, будто «межзвездного визитера» создала разумная форма жизни. Теперь проект SETI ищет инопланетян на астероидах с помощью все того же радиотелескопа Parkes. Именно этот оптический прибор «услышал» на 2015 BZ509 сигналы, сравнимые с излучением мобильного телефона. Ближайшую неделю эксперты попытаются выловить новый поток данных с прилипшего к Юпитеру астероида.

Астрономы, представляющие проект Breakthrough, выступили в роли критиков SETI. Они не сомневаются в естественном происхождении 2015 BZ509, воспринимая работу коллег, как хорошую практику наблюдения за движущимся объектом.

Якобы созданный инопланетянами астероид изменил представление ученых об обмене материалами между планетарными системами. 2015 BZ509 показал, что это происходит гораздо чаще, нежели предполагалось ранее.