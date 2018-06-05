Уфолог заметил на Марсе аномальную зону обитания пришельцев

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На видео попал странный объект со смотровыми иллюминаторами. Уфолог утверждает, что такое строение, напоминающее летающую тарелку, смогли создать только живые существа.

Аномальную зону обитания пришельцев на Марсе заметил уфолог Streetcap1, публикующий доказательства существования внеземной жизни в YouTube. Специалист показал, что на Марсе есть странный объект, напоминающий базу пришельцев или летающую тарелку. Подобное не могло образоваться случайно. Объект целенаправленно был построен внеземным разумом. На летающей тарелке уфолог заметил углубления, напоминающие смотровые иллюминаторы.

Пользователи сети в комментариях высказали предположение, что инопланетяне, которые сейчас исследуют Марс, сами не способны выживать в таких условиях, поэтому им приходится прятаться за стенами определенной зоны, где они могут изучать Красную планету, не подвергаясь опасности. Ученые с завидным постоянством игнорируют находки Streetcap1. Уфолог в свою очередь уверен, что каждое его видео является доказательством внеземной жизни, а NASA не выгодно, чтобы люди знали правду о пришельцах.